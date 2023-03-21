Соответствующее постановление поддержали 236 депутатов.

Народный депутат Сергей Левочкин исключен из состава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram, в Верховной Раде за это решение проголосовали 236 депутатов.

"Рада поддержала исключение Левочкина Сергея из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. "За" №9109-236", - напсиал Железняк.

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Кто такой Льовочкин - что известно о пророссийском политике

Льовочкин - народный депутат 9-го созыва от запрещенной партии ОПЗЖ. Экс-нардеп 8-го и 6-го созывов. Фигурант шести антикоррупционных расследований. Был одним из руководителей пророссийской партии и фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Политика уличали в распространении пророссийской пропаганды, он фигурировал в деле о финансировании терроризма.

18 марта 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (регистрационный номер 9121) об отзыве Сергея Левочкина из состава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Проект внес глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Ни в проекте постановления, ни в пояснительной записке не указана причина отзыва.

В то же время 15 марта Левочкин со своим коллегой, сначала по фракции партии "ОПЗЖ", которая была запрещена, а теперь по группе "Платформа за жизнь и мир", Михаилом Папиевым внесли проект постановления (регистрационный номер 9109 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва") об отзыве Левочкина из этого комитета. В пояснительной записке к нему сказано, что Левочкин не имеет доступа к государственной тайне во время действия военного положения.

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