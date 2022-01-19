Однако причин для панических настроений в обществе нет, считает глава фракции "Слуга народа".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что сейчас идет нагнетание ситуации по вторжению России и вброс фейков о вывозе семей российских дипломатов из Украины.

Так он прокомментировал изданию "Фокус" военную угрозу со стороны России.

По его словам, профильный комитет Совета регулярно общается с министром обороны, Генштабом и другими силовыми ведомствами, и причин для панических настроений в обществе нет.

"Угроза есть всегда. Но! Помните, была эскалация весной прошлого года? Ситуация по состоянию на сегодня ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс, и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе. От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать панику. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим, как это уже влияет на экономическую ситуацию", - сказал Арахамия.

При этом он отметил, что на пленарной неделе, которая начинается с 25 января, будет подниматься тема безопасности Украины на фоне военной угрозы со стороны России.

"17-го января было заседание глав комитетов под руководством председателя Верховной Рады. Мы определили первоочередные задачи, законопроекты. Две горячие темы, на которые мы как парламент можем повлиять — обороноспособность нашей страны и противостояние новой волне COVID-19. Это два ключевые вызовы, которые одновременно происходят. На первой пленарной неделе мы имеем изменения в закон о национальном сопротивление, территориальная оборона сформировалась, но есть вещи, которые нужно немножко поправить, мы сейчас над этим работаем", - рассказал Арахамия.

По его словам, параллельно будет происходить диалог с депутатами-мажоритарщиками, которые представлены во всех регионах Украины. Также заслушают главу территориальной обороны Юрия Галушкина на заседании фракции "Слуга народа".

Читайте такжеРоссия планирует значительно усилить войска на границе с Украиной – Блинкен"Хотим услышать, как сейчас работают эти территориальные подразделения, какая необходима поддержка, чтобы связать Кабинет министров с территориальной обороной и подключим наших мажоритарщиков, чтобы они на своих округах работали с отрядами территориальной обороны, делали инспекцию бомбоубежищ и других необходимых инфраструктур", - сообщил Арахамия.

Угроза вторжения РФ в Украину: что известно

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В декабре секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Читайте такжеБлинкен заявил, что РФ может напасть на Украину "практически без предупреждения"В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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