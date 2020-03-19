Одесский национальный университет под предлогом карантина выселил из общежитий студентов

Разрешили остаться лишь переселенцам и студентам, работающим в аптеках и продовольственных магазинах.

Одесский национальный университет им. Мечникова под предлогом карантина выселил из общежитий студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение ректора вуза Игоря Коваля от 16 марта размещено на сайте вуза.

Согласно этому распоряжению, деканы факультетов, их заместители по воспитательной работе, дирекция студгородка и студенческое самоуправление обязаны были 16-17 марта обеспечить максимальное высвобождение мест проживания в общежитиях.

Разрешено остаться лишь студентам, которые относятся к категории внутренне перемещенных лиц; работающим по совместительству в аптеках и продовольственных магазинах. Всем остальным студентам предписано освободить места в общежитиях и выехать домой.

По некоторым данным, в университетских общежитиях также остались иностранные студенты.

Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никто не будет выселять студентов из общежитий на период карантина.

Справка УНИАН. В Одесском национальном университете им. Илья Мечникова обучается более 10 тыс. студентов, преподавательский состав – 1,5 тыс. человек.