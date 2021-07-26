На них составили админпротоколы.

В Киеве во время проверки обнаружили двух маршрутчиков, находившихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы.

Первый инцидент произошел на улице Стройиндустрии. Там инспекторы проверили автобус "Стрый-Авто" и во время общения с водителем обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. От проведения освидетельствования он отказался.

"Второго нарушителя патрульные остановили на улице Малиновского. Водитель автобуса "Богдан" осуществлял перевозку пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования прибором Драгер, мужчина также отказался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обоих маршрутчиков отстранили от управления. На них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 9 ст. 133-1 (перевозка пассажиров водителем, который не прошел ежесменного предрейсового медицинского освидетельствования) КУоАП. О событиях проинформирован перевозчик.

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Автор: Юрий Годован