Задержанному грозит пожизненное заключение, отметили в СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности задержали агента ФСБ России, который шпионил для врага в Одесской области, главной задачей фигуранта было обнаружение и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в частности, склады и хранилища с пестицидами.

Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, агент разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения Сил обороны, по указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

По имеющимся данным, враг надеялся спровоцировать экологическое бедствие на территории региона и таким образом расшатать внутреннюю обстановку. В спецслужбе проинформировали, что для сбора сведений фигурант начал работать таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локации "нужных" объектов.

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"В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступные действия агента ФСБ и задержали его во время выполнения вражеского задания. По данным следствия, фигурантом оказался студент одесского университета. Осенью 2023 года на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже идентифицирована киберспециалистами СБУ. В интернет-переписке агрессор предложил студенту негласно сотрудничать в пользу РФ и получать за это "зарплату" от российской спецслужбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант поддерживал коммуникацию с ФСБ через популярный мессенджер, а для конспирации использовал различные сим-карты и мобильные телефоны.

В СБУ сообщили, что во время обысков у задержанного изъяты все гаджеты, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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Как сообщал УНИАН, задержан боевик из группировки"Вагнер", который в Украине готовил удары Российской Федерации, которые должны были обесточить Киев. Он прибыл из Беларуси в Ривненскую область для корректировки воздушных атак РФ по энергетической инфраструктуре нашего государства.

В СБУ рассказали, что о таких планах узнали еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории РБ. Спецслужба поэтапно задокументировала его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место совершения диверсии.

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