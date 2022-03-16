Микроавтобус вез переселенцев из Днепра в направлении Тернополя.

На Хмельнитчине в ДТП попал микроавтобус с переселенцами, в результате чего 7 человек погибли, 9 травмированы.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области, авария произошла сегодня, 16 марта, около 06:00 на трассе "Кропивницкий - Знаменка" вблизи с. Лозовая Волочисской тергромады.

"Произошло столкновение автобуса Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (данные водителя устанавливаются), который перевозил переселенцев из г. Днепр в направлении Тернополя", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 9 пассажиров транспортного средства госпитализированы в больницу в г. Волочиск. Сейчас анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются. Водитель и пассажир автобуса серьезно не пострадали.

Следователи продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, в Киеве выросло количество ДТП: водителей призывают пропускать "скорую" и гуманитарные грузы.

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