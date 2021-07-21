Мужчина даже получил письменное согласие от родителей воспитанников.

Киберполицейские разоблачили в Запорожской области спортивного тренера на съемках своих воспитанников в порно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП Украины.

48-летний мужчина работал тренером по спортивной акробатике и снимал девочек в порно-фотосессиях.

Родителям детей врал о фотосессиях спортивного белья и даже получил от взрослых письменное согласие. Юных акробаток заставлял сниматься в откровенных сценах.

Порно-фото злоумышленник продавал через интернет.

Полиция говорит о, по меньшей мере, трех пострадавших девушках, которым на момент съемок было всего по 8 лет.

Во время обысков в доме тренера правоохранители изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и жесткие диски.

По выводам Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, на изъятой технике содержались свыше 500 Gb фото порнографического характера с участием детей.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Иван Бойко