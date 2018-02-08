Зеленые реки: в Киеве улицу залило кипятком из-за прорыва теплотрассы (фото)

На улице образовались огромные лужи зеленого цвета потому, что в воду ремонтники добавили специальную пищевую краску.

На левом берегу Киева остановились трамваи, а по улице потекли зеленые реки.

Как сообщает dtp.kiev.ua, утром 8 февраля на улице Бориспольской, 3б произошел прорыв теплосети.

"По улице потекли реки зеленой воды. Прорыв был настолько сильным, что асфальт на этом месте дымил. На улице образовались огромные лужи зеленого цвета. В воду ремонтники добавили специальную пищевую краску, чтобы понять, в каком месте авария и где начинать копать. Чтобы узнать причину аварии и устранить ее, сотрудники коммунальной службы с помощью трактора разрыли асфальт и трамвайную линию, под которой проходит линия теплосети. Из-за этого временно заблокировано движение трамвая №22", - сказано в сообщении.

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Сейчас для устранения неполадки в сети перекрыли воду. Без горячей воды остались около 200 близлежащих домов и Рембаза. На месте работают коммунальщики.

Ранее в Киеве на Караваевых дачах улицу залило кипятком.