В Херсонской области грузовик влетел в автобус с пассажирами (фото)

По словам водителя автобуса, во время движения заглох двигатель и он остановил транспортное средство.

В воскресенье вечером, 4 февраля, на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Херсонской области грузовик врезался в пассажирский автобус.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

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"Около 20:40 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. ДТП произошло в районе 200 километра автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, грузовой автомобиль "ДАФ" врезался в автобус "Эталон", в котором находились 19 человек.

"По словам водителя автобуса, во время движения заглох двигатель и он остановил транспортное средство. В это время сзади двигался грузовик. Со слов его водителя, на расстоянии около 15 метров он увидел на своем пути автобус. Затормозить уже не было времени и произошло столкновение", - говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП пассажиры автобуса были доставлены в медицинские учреждения областного центра. Сейчас устанавливается степень полученных гражданами телесных повреждений.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.