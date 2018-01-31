На Киевщине разоблачили чиновника РГА, который требовал 100 тысяч долларов взятки

Чиновнику уже сообщили о подозрении, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Правоохранители разоблачили начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций Киевской области на вымогательстве взятки в 100 тысяч долларов США.

Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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По ее словам, чиновнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Чиновник требовал у гражданина взятку за выдачу соответствующих документов относительно аренды земель рекреационного назначения, водного фонда и неистребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района.

Коррупционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Ранее правоохранители разоблачили на взятке бывшего начальника инспекции по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Держгеокадастру в Полтавской области.