В Полтаве экс-чиновник Госгеокадастра требовал 750 тысяч взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с подразделением защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке бывшего начальника инспекции по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что экс-чиновник требовал у местного жителя свыше 750 тысяч гривень за содействие в беспрепятственном продлении договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 88 гектаров.

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"За указанную сумму делец обещал договориться с должностными лицами областного главка Госгеокадастра о положительном рассмотрении этого вопроса", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника возле одного из ресторанов быстрого питания Полтавы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБ Украины проводят санкционированные обыски у фигурантов дела. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в СБУ.

Видео: Служба безопасности Украины

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, в частности по привлечению к ответственности чиновников Держгеокадастру, причастных к коррупционной схеме.