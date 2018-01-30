Насилие и шантаж: российские спецслужбы в Крыму пытались завербовать украинского патриота (видео)

Оккупанты хотели, чтобы парень собирал для них информацию о крымчанах-участниках АТО.

Спецслужбы РФ пытались завербовать в оккупированном Крыму Дмитрия Романькова, который срывал российский флаг в Севастополе. Чтобы заставить украинца сотрудничать, оккупанты применяли насилие, шантаж и психологическое давление.

Читайте такжеОккупанты в Крыму устроили новые обыски и задержали двух крымских татарОб этом говорится в сюжете ТСН. Сообщается, что осенью 2017 года парень возвращался в оккупированный Севастополь с территории материковой Украины. Российские силовики следили за ним от пограничного перехода и похитили прямо из автомобиля.

Отмечается, что компромат на Романькова российские спецслужбы собирали давно. Теперь они потребовали, чтобы юноша собирал информацию о крымчанах-патриотах, которые воюют в АТО.

Сотрудники российской спецслужбы приковали ноги парня к ножкам стула, а руки – к ногам, надели мешок и заставили наклонить голову вниз. Так он просидел несколько часов. Таким образом оккупанты выбили из Романькова устное заявление о готовности сотрудничать с силовыми структурами РФ, зафиксировав ее на видео. В случае отказа от «сотрудничества» они также пообещали обнародовать соответствующую запись.

Парню также угрожали, что в случае отказа жертвой насилия может стать его мать, а его дом и автомобиль – сожгут.

В конце концов, парню разрешили покинуть Крым, но пообещали, что если он не вернется до 25 января, то запись с «компроматом» на него будет обнародована. За три дня после истечения данного срока Романьков к оккупантам так и не вернулся.

Ранее сообщалось, что сотрудники российской ФСБ в оккупированном Крыму в конце декабря задержали на пункте пропуска «Армянск» гражданина Украины, который обвиняется в РФ в «надругательстве над государственным гербом и флагом России».