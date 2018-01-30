Убийство замглавы РГА на Сумщине во время охоты: появились новые подробности

По данным областной прокуратуры, пока не установлена умышленность убийства.

В Сумской области уголовное производство об убийстве на охоте заместителя председателя Лебединской райгосадминистрации Ивана Легкого могут переквалифицировать на другую статью.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

По ее информации, участие в охоте на кабана по лицензии принимали 9 человек: кроме погибшего, еще были его сын, представители Украинского общества охотников и рыбаков, частный предприниматель, водитель одного из предприятий, пенсионер, сотрудник управления защиты экономики УМВД в Сумской области, а также рядовой прокурор Сумской местной прокуратуры.

«Пока не установлена умышленность убийства. Поэтому, если и в дальнейшем не будет подтверждаться этот факт, то будет изменена квалификация и лицу, осуществившему этот выстрел, а именно - на ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», - отметила пресс-секретарь.

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Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах Сумской области, Легкий был застрелен в затылочную часть головы охотничьим пулей. В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы оружия, боеприпасов и пр.

По словам коллег погибшего чиновника, он жил в Сумах и ежедневно ездил за 50 километров в Лебедин на работу. Прощание с Легким состоится 30 января в 10.00 по месту жительства в областном центре.

Как сообщал УНИАН, утром 28 января в Сумской области в лесном массиве вблизи села Московский Бобрик Лебединского района во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской РГА Легкий.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины, однако было заявлено, что не исключается вероятность несчастного случая.