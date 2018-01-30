В Киеве умер мужчина, сделав укол в туалете пиццерии (видео)

04:42, 30 января 2018
Происшествия
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Об этом сообщает "Киев Оперативный". Инцидент произошел в заведении Domino's Pizza. По предварительным данным, в шприце были наркотики. После укола мужчина упал и перестал подавать признаки жизни.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Заведение временно закрыли, на месте работают правоохранители.

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Теги: #Киев пиццерия укол