В Киеве умер мужчина, сделав укол в туалете пиццерии (видео)

После укола мужчина упал и перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

В туалете пиццерии на проспекте Степана Бандеры в Киеве умер мужчина, сделавший себе укол. Читайте такжеСтрельба в Киеве: второй раненый мужчина умер в карете "скорой" - СМИ Об этом сообщает "Киев Оперативный". Инцидент произошел в заведении Domino's Pizza. По предварительным данным, в шприце были наркотики. После укола мужчина упал и перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Заведение временно закрыли, на месте работают правоохранители.

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