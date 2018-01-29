Возле супермаркета в Харькове взорвалась граната - полиция (видео)

Пострадавшей женщине взрывом оторвало два пальца на руке.

По предварительным выводам специалистов, возле супермаркета в Харькове взорвалась граната направленного действия.

Как сообщатся на странице службы новостей местного телеканала ОТБ «Сьогодення» в Facebook, об этом на месте происшествия сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

Читайте такжеВ Запорожье в результате взрыва в общежитии погибли два человека«Как сообщила женщина, она занимается уборкой здесь, в аптеке. После того, как она произвела уборку, она спускалась вниз. Увидела на лестнице большой пакет. Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек выше. Подошла к этому пакету. Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее из рук, после чего произошел взрыв», - рассказал он журналистам.

Сообщается также, что по информации медиков, пострадавшей женщине взрывом оторвало два пальца на руке.

"Пожилая женщина с отрывом двух пальцев и двухлетний внук с повреждением надбровной дуги госпитализированы и в удовлетворительном состоянии в больнице скорой помощи" – рассказал журналистам директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9.30 в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошел взрыв. По данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в результате взрыва были госпитализированы два человека: 53-летняя женщина и мальчик 2016 года.