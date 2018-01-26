На Закарпатье девушка жестоко избила школьницу, получил на орехи и учитель (видео)

В селе Вилок на Закарпатье после уроков 8-классницу встретила и избила 10-классница. Этой девушке не понравилось, как меньше заглядывается на парня, к которому проявляет симпатию старшеклассница.

15-летняя Ангелика имела претензии к 13-летней Регине из-за фотографии с парнем на дне рождения – они были рядом, а старшую это обидело. 10-классница сначала пыталась столкнуть конкурентку с лестницы, однако этому помешали учителя, а уже после уроков Регина вышла в школьный двор, где ее уже ждали. "Начала очень плохие слова говорить, мне позор такое говорить. Начала меня за волосы, я за нее – и так началась драка", - говорит Регина.

В разборку никто из школьников не вмешивался – с десяток девушек молча наблюдали за избиением. "Она вцепилась в волосы и начала бить по всему телу – ногам, шее, голове. Потом, когда ударила в живот, и не могла дать какой-то отпор. Потом подбежал учитель", - рассказывает свидетель Марианна.

Избиение прекратил учитель информатики, который стал между девушками, но досталось и ему. Учитель усадил 8-классницу в свою машину и пытался уехать. "Я ее повез домой, она еще немного побегала круг машины, хотела меня достать, скажем так", - рассказал Александр Семен.

Избитая Регина почувствовала острую боль в животе и головокружение, поэтому скорая ее доставила в больницу. "Ей установлен диагноз черепно-мозговая травма – сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы", - рассказал заведующий травматологическим отделением Виноградовской районной больницы Адельберт Мезев. В полицию обратились обе девушки: семья Регины сетует на Ангелику, а Ангелика утверждает, что ее избил учитель информатики. "Они заявляют, что учитель нанес удары. Конечно, будет экспертиза, которая установит, действительно ли она получала телесные повреждения и их характер", - рассказала руководитель подразделения ГУ Нацполиции Закарпатья Татьяна Щеголева.

В школе теперь работают следственная группа и школьная комиссия, однако последние уже пришла к выводу, что учитель никого не бил. "Я должен защитить своего учителя. Здесь есть заявление родителей, что они не имеют претензий. Здесь с подписями", - показала журналистам документы директор школы Беатта Гафинец. Родители Ангелики отказываются от комментариев, а вот семья потерпевшей Регины утверждает, что теперь получает угрозы в свой адрес от семьи старшеклассницы и обратились в полицию еще и по этим фактам.

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