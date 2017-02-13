В Львовской области пятеро полицейских совершили разбойные нападения

Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В настоящее время установлено, что пятеро сотрудников полиции (один из них находится в розыске) с корыстной целью, по предварительному сговору, превышая свои служебные полномочия, с угрозой применением оружия в июле и ноябре 2016 года совершили два разбойных нападения и завладели денежными средствами потерпевших граждан на сумму свыше 14 тыс. долларов США.

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Во время следственных действий указанные правоохранители в декабре 2016 года были задержаны, им сообщили о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Позже суд установил каждому из подозреваемых залог в размере почти 130 тыс. грн.