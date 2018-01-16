В Днепре 27-летний парень выбросился из окна 9-го этажа

16 января около 10:30 на улице Василия Сухомлинского, 69, молодой человек выбросился из окна 9-го этажа лестничной клетки. Погибшим оказался 27-летний житель Днепра.

Об этом сообщает "Информатор".

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Оказалось, парень состоял на учете в психиатрической клинике и был в стрессе. Недавно семья умершего попала в аварию. В последний момент молодой человек отказался заходить в маршрутку, которой суждено было угодить в ДТП. В следствие аварии скончался отец парня, а его сестра находилась в тяжелом состоянии. Об этом сообщил друг семьи погибшего.

Эта катастрофа возможно, стала причиной самоубийства. Детали происшествия выясняют полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, под Киевом девушка выбросилась из окна из-за пыток парня.