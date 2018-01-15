Игрушка с сюрпризом: на Харьковщине контрабандисты пытались переправить наркотики в кукле (фото)

Харьковские таможенники на таможенном посту «Песочин» в оригинальном тайнике нашли 43 пакета с коноплей.

Как сообщает, главное управление ГФС в Харьковской области, во время проведения рентген - сканирования экспортного международного экспресс отправления, в котором согласно документам находилась Folk Russian Doll кукла, было установлено, что "голова куклы имеет неоднородные цветные вкрапления в отношении рук и ног, которые свидетельствуют о возможном наличии органических веществ".

Читайте такжеПедагоги-наркодилеры: на Львовщине супруги-учителя продавали ученикам наркотики (фото, видео)

"После этого, таможенники привлекли служебную собаку по кличке «Любомир», которая сработала на вышеупомянутую куклу. При дальнейшем осмотре в голове куклы, было обнаружено 43 прозрачных полиэтиленовых пакета с семенами конопли", - говорится в сообщении.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, ведутся следственные действия. Предметы правонарушения переданы в правоохранительные органы.

Ранее на Донетчине задержали четырех участников наркогруппировки, которая действовала под прикрытием полиции.