На Волыни подросток случайно застрелил односельчанина из ружья

В Волынской области несовершеннолетний в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем застрелил 16-летнего односельчанина.

Как сообщает сектор коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, инцидент произошел вечером 14 января. 15-летний житель Владимир-Волынского района случайно выстрелил из ружья своего отца, ранив в голову 16-летнего парня. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Читайте такжеЖителей Киева напугали ночные "взрывы": полиция и спасатели прокомментировали ситуациюОтмечается, что охотничье ружье «ИЖ 17» не было зарегистрировано в установленном законом порядке. Согласно действующему законодательству, отец подростка будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее хранение гладкоствольного оружия.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

В декабре прошлого года сообщалось, что на Днепропетровщине десятилетний мальчик нашел пистолет и убил случайным выстрелом свою двухлетнюю сестру. Ребенок гулял на улице и нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке.