На Днепропетровщине чрезвычайники спасли мальчика, который застрял в батарее (видео)
21:33, 14 января 2018
502 0
Мальчик застрял, упершись лбом в стену. Семья пыталась намылить малыша, чтобы он выскользнул из ловушки, но это также не помогло.
На Днепропетровщине чрезвычайники спасли мальчика, который застрял в батарее
На Днепропетровщине чрезвычайники спасли двухлетнего мальчика, который застрял в батарее.
Как говорится в сюжете ТСН, выяснилось, что ребенок играл на кухне. Взрослые не заметили, как мальчик продавил голову между секцией батареи и трубой, но вытащить ее обратно уже не смог.
Читайте такжеОпасные игры: ребенок сломал позвоночник в развлекательном комплексе Одессы
Мальчик застрял, упершись лбом в стену. Семья пыталась намылить малыша, чтобы он выскользнул из ловушки, но это также не помогло.
Спасатели отогнули трубу и освободили малыша. Мальчик почти не пострадал, но получил ожог уха от горячей батареи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter