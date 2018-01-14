На Днепропетровщине чрезвычайники спасли мальчика, который застрял в батарее (видео)

На Днепропетровщине чрезвычайники спасли двухлетнего мальчика, который застрял в батарее.

Как говорится в сюжете ТСН, выяснилось, что ребенок играл на кухне. Взрослые не заметили, как мальчик продавил голову между секцией батареи и трубой, но вытащить ее обратно уже не смог.

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Мальчик застрял, упершись лбом в стену. Семья пыталась намылить малыша, чтобы он выскользнул из ловушки, но это также не помогло.

Спасатели отогнули трубу и освободили малыша. Мальчик почти не пострадал, но получил ожог уха от горячей батареи.