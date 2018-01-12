В Тернополе пьяный мужчина, которого в бессознательном состоянии забрали с улицы медики, в "скорой" избил медсестру

11:05, 12 января 2018
Происшествия
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В результате дебошира доставили уже не в больницу, а в отделение полиции.

Нетрезвый дебошир ударил медсестру, когда его везли в больницу / фото dpchas.com.ua

В Тернополе пьяный мужчина, которого в бессознательном состоянии забрали с улицы медики, в карете скорой помощи избил медсестру.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, о том, что на остановке общественного транспорта на ул. Збаражской мужчина ведет себя неадекватно, поступило полицейским в 23 часа.

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Оперативно прибыв на вызов, инспекторы обнаружили гражданина, который лежал без сознания перед автобусом. Патрульные сразу вызвали "скорую". Мужчина, вероятно, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда бригада медиков транспортировала гражданина в карете скорой помощи, он начал вести себя неадекватно и ударил медсестру по лицу.

Патрульные снова подъехали к мужчине, применили наручники и доставили дебошира в отделение полиции, где установили личность и составили 2 административных протокола: за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАН) и злостное неповиновение законному требованию полицейских (ст.185 КУоАН).

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области во время новогодних праздников нетрезвый дебошир избил офицера полиции, после того как на молодого человека решили составить административный протокол за неадекватное поведение возле городской елки.

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Теги: #новости Тернопольщины#нетрезвый дебошир