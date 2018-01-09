СМИ узнали, почему подозреваемый в убийстве Ноздровской признал вину

Подозреваемый в умышленном убийстве юристки Ирины Ноздровской Юрий Россошанский опасается, что суд назначит ему меру пресечения в виде ареста.

Поэтому он и признал сегодня свою вину, сообщил "Стране" источник в правоохранительных органах.

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"Но, в последствии, скорее всего, подозреваемый откажется от признания. Кроме того, существует подозрение что он кого-то выгораживает. И, на самом деле не совершал убийства", - отметил источник.

На данный момент суд удалился в совещательную комнату.

Ранее Россошанский в суде заявил, что согласен с подозрением, которое выдвинуто ему прокуратурой.