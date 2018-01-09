Россошанский в суде по делу об убийстве юристки Ноздровской: с подозрением согласен (фото, видео)

Подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровский Юрий Россошанский согласен с подозрением, которое выдвинуто ему прокуратурой.

Об этом он сказал в зале Вышгородского райсуда, где ему избирают меру пресечения, передает "Страна".

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"С подозрением согласен. С содержанием под стражей нет", - заявил Россошанский.

Адвокат обвиняемого также считает, что содержание под стражей для него - слишком суровая мера.

На уточняющий вопрос судьи "Почему вы признали подозрение?", Россошанский передал слово адвокату.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день ему было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве адвоката задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского.