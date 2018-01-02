На Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой

Сегодня, 2 января, в Житомирской области полицейские спасали пассажиров автобуса от мужчины, который угрожал всех взорвать.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 2 января ночью в отделение полиции поступило сообщение о вынужденной остановке рейсового автобуса международного сообщения. Эту остановку рейсовый автобус сделал около 01.50 на 182 км автодороги Киев-Чоп возле села Молодежное Пулинского района, из-за агрессивного пассажира.

Правоохранители, выехавшие на место происшествия, установили, что мужчина сел в салон транспортного средства, следовавшего в столицу, во Львове, и через час-другой начал приставать к другим пассажирам и водителю автобуса. Тот сначала пытался утихомирить хулигана, однако, когда мужчина начал угрожать подорвать всех, водитель остановил автобус и попросил пассажиров выйти из салона в целях безопасности.

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Полицейские задержали неадекватного пассажира. Им оказался 21-летний житель Киева.

Также полицейские изъяли опасный предмет, оказавшийся муляжом гранаты РГД-5. Назначено его экспертное исследование.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все очевидцы инцидента были доставлены в отделение полиции для фиксации обстоятельств происшествия. Через несколько часов автобус вместе с пассажирами продолжил свой маршрут.

За такие действия мужчине грозит наказание в виде как штрафа, так и ограничения свободы сроком до 5 лет.