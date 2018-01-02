На Харьковщине мужчина дерзко ограбил инвалида (фото)

Полицейские Харьковской области разоблачили мужчину, который забрал деньги у инвалида.

Как сообщили Depo.Харьков в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, о преступлении правоохранителям сообщил 62-летний житель поселка Слатино.

По сведениям полиции, пострадавший является инвалидом с ограниченными возможностям, он болеет и почти не встает с кровати. Пенсионер рассказал, что к нему часто наведываются односельчане и помогают по хозяйству.

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В то утро к потерпевшему пришел малознакомый мужчина, который предложил купить продукты. Хозяин дома согласился и достал свои денежные сбережения, чтобы взять оттуда несколько купюр. Неожиданно гость схватил все деньги и выбежал из квартиры. Мужчина похитил 1,3 тыс. грн.

Полицейские в считанные часы установили местонахождение злоумышленника. Им оказался 56-летний неоднократно судимый житель поселка Казачья Лопань.

Вещественные доказательства изъяты.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления.