Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса с автопоездом пострадали девять человек

Во Львовской области сегодня, 1 января, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с автопоездом травмированы девять человек.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, дорожно-транспортное происшествие произошло в 08.30 в городе Стрый. 28-летний житель Львовской области, управляя микроавтобусом Volkswagen Transporter, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автопоездом Volvo за рулем которого находился 23-летний водитель из Закарпатья.

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В результате ДТП получили травмы и доставлены в медицинские учреждения водитель и восемь пассажиров микроавтобуса. Им оказывается медицинская помощь, устанавливаются диагнозы, возраст и лица пострадавших.

Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители, решается вопрос об открытии уголовного производства.