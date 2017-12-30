Захват заложников в Харькове: освобожденный мальчик рассказал, что у преступника якобы рак мозга

20:09, 30 декабря 2017
Происшествия
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Также мальчик рассказал, что у мужчины был какое-то устройство с жидкостью и лампочками, прикрепленное к телу.

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Неизвестным, который взял в заложники людей в одном из отделений почты в Харькове, может быть местный житель с тяжелым заболеванием.

Об этом сообщил мальчик, которого преступник отпустил из помещения, сообщается в сюжете ТСН.

По его словам, нападавший якобы живет в селе Журавлевка и у него рак мозга.

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Также мальчик рассказал, что у мужчины был какое-то устройство с жидкостью и лампочками, прикрепленное к телу.

"Он постоянно предлагал кофе и чай, нацепил на себя взрывчатку и говорил, что если полиция не будет слушать - подорвется", - рассказал о злоумышленнике освобожденный мальчик. 

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове неизвестный забаррикадировался в здании отделения «Укрпошты», захватив в заложники девять взрослых и двух детей. По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть удерживаемых людей - двух детей и трех женщин.

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