Из здания почты в Харькове вывели женщин и детей, мужчины остаются в заложниках
Из здания почты вывели троих женщин и двоих детей.
Из здания почты в Харькове вывели женщин и детей, мужчины остаются в заложниках.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении трех заложников в Харькове. Это трое женщин и двое детей", - написал Цеголко в Twitter.
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В то же время, по информации местных СМИ, в заложниках все еще остаются мужчины.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, в Харькове мужчина захватил отделение «Укрпошты» на улице Шевченко, когда там находились люди. Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.
Позже появилась информация, что мужчина взял в заложники девять взрослых и двух детей.