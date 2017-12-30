Из здания почты в Харькове вывели женщин и детей, мужчины остаются в заложниках.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении трех заложников в Харькове. Это трое женщин и двое детей", - написал Цеголко в Twitter.

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В то же время, по информации местных СМИ, в заложниках все еще остаются мужчины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, в Харькове мужчина захватил отделение «Укрпошты» на улице Шевченко, когда там находились люди. Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.

Позже появилась информация, что мужчина взял в заложники девять взрослых и двух детей.