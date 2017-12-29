В Киеве спасатели выловили из Днепра труп мужчины

16:09, 29 декабря 2017
Происшествия
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Причину смерти 31-летнего мужчины, как и его личность, устанавливают.

cultkiev.com

В Киеве спасатели достали из Днепра тело мужчины. Труп в воде находился возле Южного моста, в Дарницком районе столицы. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Труп передали правоохранителям. Причину смерти 31-летнего мужчины, как и его личность, устанавливают.

Как сообщал УНИАН, в Киеве у метро "Дарница" обнаружили труп.

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Теги: #труп в Киеве#труп в Днепре