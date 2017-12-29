В Киеве спасатели выловили из Днепра труп мужчины
16:09, 29 декабря 2017Происшествия
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Причину смерти 31-летнего мужчины, как и его личность, устанавливают.
Труп в воде находился возле Южного моста / cultkiev.com
В Киеве спасатели достали из Днепра тело мужчины. Труп в воде находился возле Южного моста, в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.
Труп передали правоохранителям. Причину смерти 31-летнего мужчины, как и его личность, устанавливают.
Как сообщал УНИАН, в Киеве у метро "Дарница" обнаружили труп.
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