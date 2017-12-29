В Киеве спасатели выловили из Днепра труп мужчины

В Киеве спасатели достали из Днепра тело мужчины. Труп в воде находился возле Южного моста, в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Труп передали правоохранителям. Причину смерти 31-летнего мужчины, как и его личность, устанавливают.

Как сообщал УНИАН, в Киеве у метро "Дарница" обнаружили труп.