Во Львове неизвестный открыл стрельбу: ранены двое мужчин
Стрельба произошла возле гаражей на ул. Открытой недалеко от центральной части города.
Во Львове неизвестный мужчина 27 декабря открыл стрельбу по прохожим, в результате чего двое мужчин получили огнестрельные ранения.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполиции области, во Франковский отдел полиции около 22.00 поступило сообщение о том, что вблизи гаражей на ул. Открытой (недалеко от центральной части города) неизвестный стреляет в двух мужчин из предмета, похожего на пистолет.
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Работала следственно-оперативная группа. С места происшествия были госпитализированы двое жителей Львова в возрасте 39 и 48 лет, у них диагностированы огнестрельные ранения тела.
Полицейские устанавливают лицо, причастное к стрельбе, а также обстоятельства происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.