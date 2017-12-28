Пограничники задержали мужчину, которого разыскивает Интерпол за преступление на территории Житомирщины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины, вчера в пункте пропуска «Ягодин» пограничники обнаружили гражданина Украины, который по базе данных Интерпол находится в международном розыске.

Так, в пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль «Неоплан» сообщением "Силоустье - Белая Церковь", в котором в качестве пассажира следовал мужчина, который по базе Интерпола находился в розыске.

Читайте такжеВ "Борисполе" задержали гражданина Турции, которого разыскивает Интерпол за убийство

Во время осуществления пограничного контроля в отношении мужчины было установлено, что его установочные данные занесены в базу данных международной организации уголовной полиции Интерпол и он разыскивается для ареста.

Как выяснилось, ищут уроженца Житомирщины за совершенное им уголовное правонарушение, а именно за нанесение человеку телесных повреждений средней тяжести.

Сейчас этого 50 -летнего задержанного передали представителям Национальной полиции в Житомирской области.

Ранее в одесском аэропорту задержали разыскиваемого Интерполом грузина.