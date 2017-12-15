В одесском аэропорту задержали разыскиваемого Интерполом грузина

В международном аэропорту «Одесса» задержан гражданин Грузии, разыскиваемый Интерполом за разбой. Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, мужчину задержали 14 декабря пограничники Одесского отряда в пункте пропуска «Одесса-авиа».

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«Инициатором розыска были правоохранители Беларуси, которые разыскивали гражданина Грузии за разбой и кражу», - отметили в управлении. О факте сообщено дежурному Интерпола в Киеве.

По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, гражданин Грузии, объявленный в международный розыск за разбойное нападение, совершенное в Беларуси, был задержан при попытке регистрации на рейс «Одесса-Тбилиси».

Он доставлен в Малиновский отдел полиции Одессы.

Как сообщал УНИАН, ранее Интерпол рекомендовал странам-участницам игнорировать запросы России.