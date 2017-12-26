У главы Национального института пульмонологии, который жаловался на нехватку денег, украли 15 миллионов гривень (видео)

В Киеве ограбили главного пульмонолога страны 68-летнего Юрия Фещенко. Около 22:00 люди в балаклавах ворвались в его дом в Голосеевском районе столицы, связали хозяина и 66-летнюю жену Наталью, угрозами расправы заставили отдать 15 миллионов гривен и драгоценности, сообщает ТСН.

Соседи преступлением удивлены, так свой район называют очень спокойным. Никаких признаков ограбления они не увидели и не услышали – говорят, все было, как всегда, тихо. Ограбленный мужчина днем вышел на работу, однако с прессой общаться не захотел – отказ журналистами объяснили проблемами со здоровьем. На звонки не отвечает ни сам академик, ни его жена.

Академик Фещенко, согласно его декларации, имеет три квартиры, два земельных участка и два частных дома, ювелирные украшения. В начале года директор жаловался, что Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии, который он возглавляет, находится в затруднительном положении: зарплату сотрудникам не выдают, денег нет даже чтобы кормить пациентов. Медики даже обратились к общественности с призывом о благотворительной помощи.

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Полиция до выяснения всех обстоятельств ограбление академика не комментирует. Единственное, что обещают правоохранители – это посадить за решетку на 15 лет грабителей, если их удастся разыскать и задержать. Против них уже расследуется дело относительно незаконного завладения имуществом в особо крупных размерах.

Как сообщал УНИАН, в июле в Черновцах задержали воров, которые ограбили судью после изучения его декларации.