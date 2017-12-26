В Одесской области завершили расследование убийства матроса ВМС Шейхова

В Одесской области сотрудники Раздельнянской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении Владимира Злого – подозреваемого в убийстве матроса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Арслана Шейхова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, обвинительный акт направлен в суд сегодня, 26 декабря. Отмечается, что указанный гражданин подозревается в убийстве по неосторожности матроса в селе Егоровка в августе текущего года.

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В настоящее время по ходатайству прокуратуры Злой находится под стражей.

Он, в частности, обвиняется в деяниях, которые квалифицируются по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины,

В сентябре 2017 года после получения и исследования результатов судебной экспертизы правоохранители сообщили мужчине о подозрении.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко проинформировал, что гибель военнослужащего ВМС Шейхова, обнаруженного мертвым в Одесской области 12 августа, квалифицирована как убийство по неосторожности. В тот же день фигурант дела был арестован.

Когда Шейхова обнаружили мертвым, советник начальника Генерального штаба ВСУ Елена Вербицкая сообщила, что накануне, 11 августа, военнослужащий, находясь в законном увольнении, вместе с семьей праздновал дома свой 33-й день рождения.

«Около 19.00 к нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злой В. И. (1976 г.р.), спустя несколько минут они уехали в неизвестном направлении», - отметила она и добавила, что больше Шейхова никто живым не видел.

Тело военнослужащего нашел возле ворот своего дома местный врач с. Егоровка (Одесская обл., Раздельнянский район). При осмотре тела полиция обнаружила множественные ушибы на теле и голове, переломы носа и черепа. Изначально тело военнослужащего было доставлено в морг города Раздельная, где судебно-медицинский эксперт констатировал, что смерть Шейхова наступила в связи с захлебыванием рвотной массой. Вербицкая не исключала, что такой вывод эксперта обусловлен, в частности, тем, что знакомый военнослужащего – бывший сотрудник органов МВД.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области заявили, что проведенная в Одессе повторная экспертиза показала: гибель Шейхова наступила от алкогольной интоксикации, а не от травм, в числе которых переломы ребер.

Отмечалось, что в Одесском областном бюро судебно-медицинских экспертиз проведена повторная комиссионная экспертиза тела погибшего военнослужащего.

По заключению этих экспертов, предварительно было установлено, что обнаруженные на теле погибшего ссадины и травмы не являются причиной его смерти.