В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное в результате непогоды

В Луганской области практически восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганского энергетического объединения.

"По оперативной информации по состоянию на 16:00 25 декабря на подконтрольной территории Украины Луганской области восстановлено электроснабжение почти всем потребителям, которые были обесточены из-за непогоды 24-25 декабря", - сказано в сообщении.

Остался частично обесточен один населенный пункт - село Ракитовка на территории обслуживания Кременского РЭС (13 абонентов).