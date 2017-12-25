Скандал с нетрезвой одесской чиновницей: мэр пообещал принять кадровое решение

Мэр Одессы Геннадий Труханов сегодня извинился перед патрульными полицейскими и пообещал принять кадровое решение в отношении нетрезвой подчиненной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов сообщил на своей странице в Facebook. «В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла», — написал Труханов.

Он добавил, что такое поведение является недопустимым для работника местного самоуправления.

«Соответствующие кадровые решения будут приняты уже в ближайшее время», — написал мэр.

Как сообщал УНИАН, в Одессе выпившая чиновница горсовета обрушилась с нецензурной бранью на патрульных полицейских, остановивших ее машину за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в управлении патрульной полиции, вечером 23 декабря их сотрудники остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого грубо нарушала правила и, по всем признакам, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«При составлении протокола женщина-водитель вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и пыталась ударить журналиста, фиксировавшего происходящее на видеокамеру», - сказали в управлении.

По словам активиста ОО «Безопасный город» Юрия Головчука, который выложил соответствующее видео данного инцидента в соцсети, «горе-водительницу» опознали – это замначальника управления админуслуг горсовета Диана Тирновенко».

В патрульной полиции подтвердили, что автомашину в итоге определили на штрафплощадку.