На Житомирщине после аварии спасатели деблокировали пассажира из искореженного автомобиля

На Житомирщине после аварии спасатели деблокировали пассажира из поврежденного автомобиля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 24 декабря в 18:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в дорожно-транспортном происшествии, что случилось в Новоград-Волынском районе.

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Выяснилось, что на прилегающей дороге вблизи деревни Мастеров легковой автомобиль Pеugeot Partner съехал в кювет и перевернулся на бок. В транспортном средстве находилось трое людей. До прибытия бойцов ГСЧС водителю и одному пассажиру, который получил незначительные травмы, помогли выбраться из машины очевидцы происшествия.

От удара еще один пассажир оказался зажатыми на заднем сидении поврежденными металлическими конструкциями транспортного средства. С помощью специального оборудования бойцы ГСЧС деблокировали травмированного и передали врачам. Пострадавшего с травмами различной степени госпитализированы в Новоград-Волынской центральной районной больницы.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.