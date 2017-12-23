Журналисты показали видео первых минут после инцидента с самолетом "Белавиа" в Борисполе

Самолет из Беларуси задержал работу столичного аэропорта "Борисполь". В 9:00 утра 22 декабря борт компании "Белавиа" совершал посадку в Киеве, но во время нее выехал за пределы взлетной полосы.

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В сюжете ТСН показали видео первых минут после инцидента с белорусским самолетом. Об аварии сообщили пассажиры самолета. Почему это произошло - до сих пор неизвестно, потому что и в компании, и в аэропорту подробностей инцидента не разглашают – лишь настаивают, что самолет сошел не с самой полосы, а с дорожки к ней и такую ситуацию называют штатной.

"Мы затормозили, произошел толчок – и нам всем показалось, что мы встряли в сугроб. Я видела черную вспаханную землю и турбину, которая лежит на снегу. Переосознав, я поняла, что все могло быть гораздо печальнее", - рассказала свидетель Елена Жигарева.

Источники ТСН предполагают, что у самолета могли быть проблемы с шасси. Борт должен был возвращаться обратно в Минск, однако пассажиры вылетели туда с 6-часовым опозданием другим самолетом, который специально прислали в Киев.