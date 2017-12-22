Во Львове внезапно умер трехмесячный младенец
Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства смерти младенца.
Во Львове внезапно умер трехмесячный ребенок, матерью которого является 31-летняя львовянка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.
Отмечается, что никаких видимых признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено. По заключению судмедэкспертизы, она наступила в результате асфиксии желудочным содержимым после кормления младенца.
Читайте такжеТрагедия в Кропивницком: мать убила свою дочку кухонным топором - СМИ
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области начато расследование по факту смерти новорожденного, которого положили в морозильную камеру в одном из жилых домов.