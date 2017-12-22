Во Львове внезапно умер трехмесячный младенец

Во Львове внезапно умер трехмесячный ребенок, матерью которого является 31-летняя львовянка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

Отмечается, что никаких видимых признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено. По заключению судмедэкспертизы, она наступила в результате асфиксии желудочным содержимым после кормления младенца.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области начато расследование по факту смерти новорожденного, которого положили в морозильную камеру в одном из жилых домов.