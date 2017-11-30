В Одесской области расследуют смерть новорожденного, которого положили в морозильную камеру

В Одесской области начато расследование по факту смерти новорожденного, помещенного в морозильную камеру в одном из жилых домов. Как сообщила УНИАН инспектор Измаильского отдела полиции майор Елена Капшук, ЧП произошло в городе Измаиле.

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«Со слов матери, мальчик родился мертвым. И было принято решение поместить тело в морозильную камеру», - рассказала Капшук.

В полицию информация поступила 29 ноября. Как выяснилось, родив в понедельник, молодая женщина, не состоявшая на соответствующем медицинском учете, за помощью к врачам не обратилась. Нуждаясь во врачебной помощи, она находилась дома, и состояние ее здоровья ухудшилось.

«В результате, она обратилась к медикам и случившееся вскрылось», - пояснила Капшук.

Врачи сообщили о ЧП в полицию, сотрудники которой выехали по адресу проживания женщины, где и обнаружили мертвого младенца.

Капшук отметила, что указанная семья в числе асоциальных не значилась. В настоящее время женщина госпитализирована. Открыто уголовное производство по ст. 117 Уголовного кодекса ("умышленное убийство матерью своего новорожденного"). Назначен ряд экспертиз. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.