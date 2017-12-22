В Одессе бензовоз протаранил четыре автомобиля и врезался в магазин (фото)

В Суворовском районе Одессы сегодня бензовоз протаранил четыре автомобиля и врезался в магазин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, на улице Добровольского водитель грузового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на 4 припаркованных автомобиля, после чего выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на продовольственный магазин.

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В результате происшествия потерпевших нет. Водитель грузовика признаков опьянения не имеет. Материалы дорожной аварии будут направлены в суд для принятия решения.

Со слов очевидцев, бензовоз компании «ИксОйл» влетел в оптовый магазин «Идеал».