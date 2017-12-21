Неизвестные за минуту разнесли кафе в Киеве напротив авиационного университета (видео)

03:19, 21 декабря 2017
Происшествия
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На видео можно увидеть, как группа молодых людей с молотками заходит в помещение кафе и начинает крушить мебель внутри.

Акция длится приблизительно минуту / Скриншот

Неизвестные молодые люди в черной одежде за минуту разнесли заведение в Соломенском районе Киева по адресу проспект Космонавта Комарова, 16.

Об этом говорится в сообщении в Facebook-сообществе «Киев оперативный».

Согласно сообщению, которое было отправлено администрации сообщества, местные неоднократно жаловались на заведение.

На прикрепленном к публикации видео можно увидеть, как группа молодых людей с молотками заходит в помещение кафе и начинает крушить мебель внутри.

Данная акция продолжается примерно минуту.

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Теги: #наливайки в Киеве#проспект Комарова