Неизвестные за минуту разнесли кафе в Киеве напротив авиационного университета (видео)
03:19, 21 декабря 2017Происшествия
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На видео можно увидеть, как группа молодых людей с молотками заходит в помещение кафе и начинает крушить мебель внутри.
Акция длится приблизительно минуту / Скриншот
Неизвестные молодые люди в черной одежде за минуту разнесли заведение в Соломенском районе Киева по адресу проспект Космонавта Комарова, 16.
Об этом говорится в сообщении в Facebook-сообществе «Киев оперативный».
Согласно сообщению, которое было отправлено администрации сообщества, местные неоднократно жаловались на заведение.
На прикрепленном к публикации видео можно увидеть, как группа молодых людей с молотками заходит в помещение кафе и начинает крушить мебель внутри.
Данная акция продолжается примерно минуту.
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