Спешил в церковь: в Запорожье мужчина устроил гонки с полицейскими и совершил ДТП (видео)

15:24, 20 декабря 2017
Происшествия
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Экспертиза показала, что мужчина за рулем был трезвым, теперь его ожидает наказание сразу по трем статьям.

Даже когда врезался в патрульное авто, водитель не остановился и умчался прочь / скриншот

В Запорожье 19 декабря в 7 утра патрульные увидели легковой автомобиль, который мчался по проспекту по встречной полосе. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Водителю приказали остановиться, но он лишь включил аварийку и нажал на газ, начав убегать, пренебрегая правилами и выполняя рискованные маневры.

В конце концов он врезался в патрульное авто, но после этого не остановился и умчался прочь. На следующем перекрестке ударил две машины и только после этого остановился: авто уже не могло двигаться дальше.

Водитель объяснил полицейским, что спешил на службу в церковь.

Экспертиза показала, что мужчина за рулем был трезвым. Теперь его ожидает наказание сразу по трем статьям - нарушение правил движения, невыполнение требований правоохранителей и побег с места ДТП.

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Теги: #гонки с полицейскими#мужчина убегал от полиции