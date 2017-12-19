Не далеко уехал: в Харькове пьяный водитель попал в ДТП на угнанной маршрутке

В Харькове мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал маршрутку на остановке общественного транспорта, после чего не справившись с управлением, попал в ДТП.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Харьковской области, о пропаже транспортного средства правоохранителям сообщил водитель автобуса.

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«Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый воспользовался отсутствием водителя, сел за руль и поехал в сторону станции метро «Дворец Спорта». Не справившись с управлением, мужчина въехал в автомобиль. После чего злоумышленник был задержан правоохранителями. В результате ДТП никто не пострадал», - сообщили в полиции.

На данный момент мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным западом). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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