В Николаеве от берега оторвался пешеходный мост (видео)
11:29, 20 декабря 2017Происшествия
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Мост пролегает через реку Ингул.
В Николаеве от берега оторвался пешеходный мост через реку Ингул. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Переправа соединяет центр города с одним из самых отдаленных районов. Сильным ветром и течением понтонные конструкции потянуло в сторону, металлическое крепление не выдержало и оторвалось. В результате образовалась огромная дыра, а сам мост превратился зигзаг.
Лишь чудом от такой трансформации никто не пострадал. Ведь этим переходом постоянно пользуются сотни людей.
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