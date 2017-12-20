В Николаеве от берега оторвался пешеходный мост (видео)

11:29, 20 декабря 2017
Происшествия
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Мост пролегает через реку Ингул.

В Николаеве от берега оторвался пешеходный мост через реку Ингул. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Переправа соединяет центр города с одним из самых отдаленных районов. Сильным ветром и течением понтонные конструкции потянуло в сторону, металлическое крепление не выдержало и оторвалось. В результате образовалась огромная дыра, а сам мост превратился зигзаг.

Лишь чудом от такой трансформации никто не пострадал. Ведь этим переходом постоянно пользуются сотни людей.

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Теги: #мост в Николаеве#мост через Ингул#оторвался мост