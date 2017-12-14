На Днепропетровщине в пожаре в городке для переселенцев погибла 2-летняя девочка (фото, видео)
18:18, 14 декабря 2017Происшествия
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Сейчас причина пожара в модульном городке устанавливается.
14-го декабря в 15:23 в городе Каменское Днепропетровской области возник пожар в модульном городке для временно перемещенных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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На месте происшествия после прибытия спасатели установили, что огнем была охвачена одноэтажная жилая постройка, металлическая, размером 20х20 метров, которая вмещает в себе 4 квартиры.
"Во время ликвидации пожара обнаружено тело ребенка – девочки, 2015 года рождения. В квартире проживала семья из семи человек, из них – пятеро детей", - говорится в сообщении.
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