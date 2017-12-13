В Тернополе задержали воров, которые в ночь на Андрея украли металлическую ограду (фото)

В Тернополе задержали воров, которые в ночь на Андрея украли металлическую ограду. Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, трех мужчин, которые несли на спине металлическое ограждение, патрульные заметили на улице Грушевского в 6.30 утра сегодня 13 декабря.

Инспекторы остановились, чтобы проверить их личность, однако они бросили металлический плот на землю и начали убегать. Патрульные бросились в погоню. Неподалеку от парка им. Шевченко инспекторы догнали и задержали мужчин.

Те пояснили, что хотели сдать забор на металлолом. Также при поверхностной проверке патрульные заметили в сумке металлические решетки для водоотвода.

Патрульные доставили мужчин в отделение полиции, где установили их личности и передали следователю, для выяснения всех обстоятельств.