В Запорожье задержали фейковых "полицейских", причастных к резонансным преступлениям по всей Украине

Полицейские в Запорожье задержали девятерых членов организованной преступной группировки, которые причастны к ряду резонансных разбойных нападений на территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Злоумышленников задержали в ходе совместной операции сотрудников криминальной полиции Центрального аппарата Нацполиции, ГУНП в Житомирской области и спецподразделения КОРД.

"Задержанные использовали форменную одежду сотрудников полиции и автоматическое оружие", - отметил Аброськин.

В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в соцсети добавил, что "предварительно установлено, что все они - жители оккупированной части Донецкой области".

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Одессе задержали трех следователей полиции, которые подозреваются в ряде преступлений, в том числе, в разбойном нападении, служебном подлоге и присвоении $120 тысяч, принадлежащих предпринимателям.