В Одессе задержали следователей, которые обобрали предпринимателей на $120 тысяч

В Одессе задержали трех следователей полиции, которые подозреваются в ряде преступлений, в том числе, в разбойном нападении, служебном подлоге и присвоении $120 тыс., принадлежащих предпринимателям.

Читайте такжеВ Одессе завершено расследование в отношении иностранца, работавшего на российскую спецслужбу Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, одесским управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины была получена информация о причастности отдельных сотрудников полиции к указанным преступлениям.

Оперативники установили, что трое 29-летних правоохранителей - два старших следователя и заместитель начальника отдела следственного управления одесской полиции, узнали о группе лиц одной из фирм, которая занимается перевозкой денежных средств в особо крупных размерах на территории Одессы. Поэтому злоумышленники спланировали нападение на инкассаторов и завладение деньгами.

Как уточнили в главке, изначально злоумышленники составили от имени вымышленного лица заявление о том, что сотрудники фирмы якобы выманили деньги у липового заявителя, а также о том, что у них якобы имеется незаконное оружие.

«По этим сфальсифицированными сведениям следователи полиции начали уголовное производство, к которому присоединили составленный ими же протокол допроса «потерпевшего». В «документе» отмечалось, что инкассаторы занимаются еще и продажей огнестрельного оружия», - рассказали в главке.

Сфабрикованные материалы один из следователей согласовал с процессуальным руководителем прокуратуры Одесской области и получил постановление на проведение обыска автомобиля Subaru «злоумышленников». Позже заговорщики с привлечением бойцов полка особого назначения полиции Одессы в центре города, на улице Базарной, остановили указанный автомобиль. Положили на землю водителя и двоих пассажиров, после чего осуществили обыск.

Пока спецназовцы профессионально выполняли свою задачу - караулили «опасных вооруженных преступников», за их спинами следователи положили на заднее сиденье автомобиля сумку с оружием. Поэтому во время мероприятий под протокол был «обнаружен и изъят» магазин, снаряженный патронами к автомату Калашникова, всего - 57 патронов, а также пистолет «Зораки» с 8 патронами. При этом заговорщики похитили из автомобиля инкассаторов две сумки с $120 тыс. и положили их в свою машину.

«Потратить похищенную иностранную валюту следователи не успели. Оперативники Одесского управления внутренней безопасности НПУ совместно с работниками СБУ и прокуратуры области задержали уличенных капитанов полиции и провели санкционированные обыски по месту их проживания и в служебных кабинетах заговорщиков», - рассказали в управлении.

В настоящее время следователем полиции коллегами из прокуратуры Одесской области объявлено подозрение по ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 364 и ч.4 ст.187 Уголовного кодекса ("служебный подлог"; "злоупотребление властью или служебным положением"; "разбой"). Санкция самой тяжелой из этих трех статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, сегодня Приморский районный суд Одессы отстранил троих полицейских от исполнения служебных обязанностей.

По данным главы люстрационного комитета Одесской области Константина Цховребашвили, операция по задержанию проходила под руководством областной прокуратуры. Помимо следователей, «в деле» фигурируют два прокурора, причастность которых сейчас устанавливается.